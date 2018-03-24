'ترحيل' مراسلة بريطانية من مصر

أعلنت صحيفة التايمز البريطانية السبت أن السلطات المصرية رحلت مراسلتها بيل ترو بعد أن أوقفتها في وقت سابق.

وقالت الصحيفة إن ترو التي كانت تعيش في مصر منذ سبع سنوات "أوقفت قبل ثلاثة أسابيع بعدما أجرت مقابلة مع أحد أقرباء رجل توفي على مركب للمهاجرين كان متوجها إلى أوروبا".

وأوضحت أن الصحافية احتجزت بعد ذلك "من دون تفسير"، ثم "اقتادتها الشرطة إلى المطار وأرغمتها على أن تستقل رحلة إلى لندن".

وتقول ترو إنه تمت مصادرة موادها واعتقالها من دون تهمة، مشيرة إلى أنها "مدرجة في لائحة -لأشخاص غير مرغوب فيهم-، وإذا ما حاولت العودة، فسأعتقل من جديد".

وكتبت على تويتر أن السلطات المصرية "هددتها بمحاكمة عسكرية إذا لم تركب الطائرة".

I've lived in #Egypt for 7 years, it's my beloved home and I'm not sure when I can return. I was arrested after doing an interview and threatened with military trial unless I got on a plane. Like others, I still don't know what happened:https://t.co/m5EmyP8bg7 — Bel Trew (@Beltrew) March 24, 2018

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في مصر في تصريح للتايمز أن "السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على أعمال مشينة"، مضيفا "سنواصل ممارسة ضغوط عليها في هذا الموضوع".

وتعذر الاتصال بالسلطات المصرية على الفور للتعليق على الإبعاد الذي حصل في إطار ارتياب متزايد بوسائل الإعلام الأجنبية التي غالبا ما تتهم ببث "معلومات مغلوطة" حول مصر، وبأنها لا تحترم القواعد الأخلاقية.

المصدر: وكالات