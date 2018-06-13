السيسي يدافع عن تدابير التقشف

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة سعيا لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتعثر.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمياه الصالحة للشرب كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصمم للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي حصلت مصر على جزء منه عام 2016.

وقال السيسي في وقت متأخر الثلاثاء في تصريحات بثها التلفزيون، إن الحكومة تنفق على الدعم 330 مليار جنيه مصري أي 18.6 مليار دولار سنويا، مضيفا "علينا أن ندفع الثمن معا".

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وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقد أعلنت أنه سيلغى كليا بنهاية السنة المالية 2021-2022.