مصر.. رحيل مؤلف 'ما وراء الطبيعة'

توفي الطبيب والكاتب المصري أحمد خالد توفيق الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ولد توفيق في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1962 وتخرج في كلية الطب عام 1985.

وكان توفيق من الكتاب العرب الذين برعوا في كتابة روايات الخيال العلمي وقصص الرعب، إذ أصدر أكثر من سلسلة قصصية اجتذبت فئة الشباب بشكل خاص مثل "ما وراء الطبيعة" و"فانتازيا" و"سافاري".

وأصدر توفيق العديد من الروايات منها "شآبيب" و"يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"في ممر الفئران"، كما ترجم عشرات الكتب والروايات وكان يكتب مقالات في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.