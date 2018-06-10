مصر.. قرار بتجديد حبس أبو الفتوح

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأحد تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد اتهمت أبو الفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وتعريض أمن البلاد للخطر وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وأدرج أبو الفتوح في شباط/فبراير الماضي على قوائم الإرهابيين بناء على مذكرة مقدمة من النائب العام.

وكان قد اعتقل في الشهر ذاته ووجهت إليه اتهامات تتعلق بعقد اتصالات مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين من أجل "الإخلال بالنظام العام، والدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة".

وكان أبو الفتوح قد أعلن انشقاقه عن الإخوان المسلمين والترشح لانتخابات الرئاسة في 2012، ودعا مع عدة شخصيات سياسية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي نظمت في آذار/مارس الماضي.