إحالة 28 مصريا لمحكمة أمن الدولة بتهمة محاولة 'إسقاط النظام'

أمرت النيابة العامة المصرية الأحد بإحالة 28 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد.

وقال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق في بيان إن قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس المجلس المصري للتغيير الذي يهدف لـ"الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

وذكر بيان النائب العام أن المتهمين قاموا أيضا "بالتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم".

ونفذت السلطات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية باعتبار أنها طالت ناشطين، فيما تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود "اضطهاد" بحق ناشطين معروفين.