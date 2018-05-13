Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

بالصور.. إخماد حريق في برج شاهق بدبي

فرف الإطفاء تخمد حريقا في أحد أبراج دبي

سيطرت فرق الإطفاء على حريق نشب ببرج شاهق في مرسى دبي وسط عاصفة رملية اجتاحت المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد إن الحريق نشب في برج زين، مضيفا أنه تم إجلاء السكان، ولا توجد إصابات حتى اللحظة.

ولم يتضح سبب الحريق بعد.

​ومررت السلطات في دبي لوائح جديدة للسلامة من الحرائق العام الماضي.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG