تحذيرات من انتشار تجارة المخدرات في العراق

إلهام الجواهري - إحسان الخالدي

حذر مسؤولون محليون من مخاطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق.

وأشاروا إلى أن العراق تحول من محطة لعبور المخدرات إلى مركز للتهريب والترويج، بسبب التعاون بين مهربين محليين وعصابات دولية.

وتهدد آفة المخدرات البنية المجتمعية، وتتطلب اتخاذ خطوات متسارعة للحد من تداعياتها الخطيرة، بحسب المسؤولين الذين أكدوا أن الإجراءات لمواجهتها دون المستوى المطلوب، بسبب قلة الخبرة في مجال مكافحة المخدرات في البلاد.

وكانت تقارير رسمية قد أشارت إلى أن مهربي المخدرات يستخدمون العراق، الذي أصبح مخزنا ومتجرا لبضاعتهم، ممرا للوصول إلى مناطق بشمال إفريقيا وبعض الدول العربية.

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