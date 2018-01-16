ساعة الصفر تقترب.. كيب تاون مهددة بالجفاف

حذرت السلطات المحلية في جنوب إفريقيا من احتمال تعرض العاصمة كيب تاون إلى أسوأ موجة جفاف منذ قرن.

وقالت بلدية العاصمة إن هناك احتمالا بأن تنفذ جميع مخزونات المياه في المدينة إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وتقول السلطات إن السكان قد يتجمعون في صفوف لاستلام حصص الطوارئ من المياه بعد جفاف الصنابير في المنازل والشركات والأماكن العامة.

ويزور عاصمة جنوب إفريقيا كل عام نحو مليوني سائح يقومون بالاستجمام على شواطئها الرملية الشهيرة أو يزورون معالم سياحية معروفة أخرى.

وفي العام الماضي شكلت السياحة نحو تسعة في المئة من مجموع الدخل العام، بنحو 33 مليار دولار تقريبا.