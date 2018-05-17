'حرب الإرهاب'.. حضور ملفت في دراما مصر الرمضانية

ما بين المحامي الفقير الذي يتحول إلى "أبو عمر المصري"، وتصوير الحياة تحت "السهام المارقة"، والإرهاب كـ"أمر واقع"، تتم مكافحته في سيناء من خلال "نسر الصعيد"، كانت دراما رمضان المصرية هذا العام. القائد يفقد حبيبته يصور مسلسل "السهام المارقة" الحياة تحت قبضة تنظيم داعش، حيث تدور الأحداث داخل إحدى المدن التي احتلها التنظيم المتطرف وأطلق عليها "أرض الخلافة". ويحكي المسلسل القصة عبر نماذج لأشخاص انضموا للتنظيم، بدءا من شخصياتهم وتفكيرهم وتحولهم الفكري، والأسباب التي أدت لوقوعهم في براثن التنظيم والانضمام له، مرورا بـ"سعادتهم" في الوصول إلى أرض الخلافة، ثم اكتشافهم الحقيقة المرة، وهي أن الحياة داخل "أرض الخلافة" لن تكون كما كانوا يظنون، ويكتشفون ضعف أفكار المتطرفين، وأنها بنيت على استغلال سوء الظروف التي يعيشها الأفراد بهدف تجنيدهم، لذلك سرعان ما يتبدد هذا الإيمان وسط الدموية الشديدة التي يعيشون فيها.

ويؤدي الفنان شريف سلامة دور "عمار" القائد في التنظيم يحب زوجته الرافضة لفكر التنظيم المتطرف، وتحرضه على الهروب من التنظيم، ويعلم التنظيم ذلك فيقتلها، فيبدأ عمار بالتحول في أفكاره ضد التنظيم بعد أن رآه على حقيقته. ويبدو أنه سيكون قريبا من المسلسل البريطاني القصير "الدولة" والذي يحكي في أربع حلقات قصة شخصيات مختلفة هاجرت من دولها الغربية للانضمام إلى التنظيم ويكتشفون بعد فوات الأوان خطأ أفكار التنظيم. الجديد في هذا العام أن مسلسل "السهام المارقة" من رؤية متخصص هو الداعية معز مسعود، الباحث بقسم الإلهيات بجامعة كامبريدج، وكتبه الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، وأخرجه محمود كامل، كما يشارك فيه عدد من فناني العالم العربي مثل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه، والفنان العراقي كامل إبراهيم. وكتب مسعود على صفحته الرسمية على فيسبوك:

وأضاف.​

المحامي القاتل ينشأ الشاب فخر الدين، يتيما فقيرا، ويتخرج من كلية الحقوق في تسعينيات القرن الماضي في القاهرة، ثم يحاول إحقاق الحق ونصرة الضعيف والمظلوم بالطرق القانونية، وهو ما يوقعه في مشاكل وملاحقات ويتعرض للظلم، إلى أن يضطر للهروب من مصر، فيتحول إلى إنسان قابل للتحول الفكري تستخدمه المنظمات الإرهابية. ويقدم المسلسل رحلة 20 عاما من حياة المحامي الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد عز لينتهي به الطريق إلى السقوط في براثن الإرهاب.