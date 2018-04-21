روسيا: محققو الكيميائي دخلوا دوما

أعلنت روسيا السبت دخول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما القريبة من دمشق السبت بهدف التحقيق في الهجوم الكيميائي الذي استهدف المنطقة في السابع من نيسان/أبريل الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أن المحققين "زاروا الموقع الذي يشتبه في أن مواد سامة استخدمت فيه قبل ظهر السبت".

وكان المفتشون قد وصلوا إلى سورية في الـ14 من نيسان/أبريل.

وأضاف البيان الروسي "نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وبأن يقدموا تقريرا موضوعيا" عن الحادثة.

وكان مدير الدفاع المدني السوري المعروف بـ"الخوذ البيضاء" رائد الصالح قد قال "أبلغنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواقع دفن ضحايا الهجوم"، مضيفا في بيان نشره في تويتر أن منظمته "تخشى قيام النظام السوري وروسيا بنقل جثث الضحايا والعبث بالأدلة أو إخفائها".

وتابع البيان "نأمل أن يسمح النظام السوري وروسيا بدخول المفتشين إلى دوما"، مبديا خشيته من أن يقدم "النظام وروسيا على نقل جثث الضحايا والتلاعب أو إخفاء الأدلة".

We informed the @OPCW about the location of the site where victims of the chemical attack were buried

We hope that Syrian regime and Russia will allow the inspectors to enter #Douma We fear that the regime and Russia may move the bodies of victims and tamper or hide the evidence pic.twitter.com/8dg9LdmWzi — Raed Al Saleh (@RaedAlSaleh3) April 20, 2018

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شاركت في ضربات جوية منسقة ضد مواقع في سورية في 14 من الشهر الجاري، ردا على هجوم دوما الكيميائي.

واتهمت الدول الغربية روسيا مرارا بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم. وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخمس إن لدى واشنطن معلومات ذات مصداقية تشير إلى محاولة روسيا والنظام السوري "تطهير" المواقع المشتبه في تعرضها لهجوم كيميائي في دوما ومحاولة تأجيل دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنطقة.