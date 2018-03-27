اتساع إضراب الأطباء في الجزائر

اتسع نطاق الإضراب الذي ينظمه الأطباء في الجزائر، بانضمام أخصائيين وطلاب طب الثلاثاء للاحتجاجات التي تهدف لزيادة الضغوط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال محمد طوالب المتحدث باسم المضربين لرويترز إن الأطباء الأخصائيين وطلاب الطب "قرروا الإعراب عن تضامنهم معنا".

مضيفا أن الحكومة أظهرت عجزا "في تلبية مطالبنا"، لذلك "ندعو الرئيس بوتفليقة لإيجاد حل لمشاكلنا".

ويخطط المعلمون بدورهم لتنظيم إضراب جديد في التاسع من نيسان/ أبريل القادم بمعدل يومين أسبوعيا. حسب تصريحات لاتحاد الشغل،

وكان المعلمون قد انهوا إضرابا سابقا بعدما حصلوا (قبل أسابيع) على تعهدات من الرئيس بوتفليقة بحل مشاكلهم.

وإضرابات هذا العام هي الأكبر منذ اضطرابات 2011 التي أعقبت ثورات الربيع العربي بالمنطقة.