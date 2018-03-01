دراسة: هذه هي العلاقة بين الحميات وأمراض القلب

توصلت دراسة إيطالية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون طعاما صحيا يقلصون عوامل الخطر التي تزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب، مثل الوزن ودهون الجسم، بنفس القدر عند اتباعهم حمية نباتية تشمل أيضا البيض ومنتجات الألبان، أو حمية البحر المتوسط التي تعتمد في الأساس على زيت الزيتون والأسماك الخالية من الدهون.

واستعان الباحثون بنحو 107 بالغين يعانون من زيادة الوزن ونصحوهم باتباع إما حمية نباتية أو حمية البحر المتوسط لمدة ثلاثة أشهر ثم الانتقال إلى الحمية الأخرى لثلاثة أشهر أيضا. وفي بداية الدراسة كان كل المشاركين يتناولون اللحوم.

وتلقى المشاركون في المجموعتين نصائح بأن تمثل الكربوهيدرات 50 إلى 55 في المئة من السعرات الحرارية التي يحصلون عليها يوميا فيما تمثل الدهون 25 إلى 30 في المئة والبروتينات الخالية من الدهون 15 إلى 20 في المئة.

وكتب الباحثون في دورية "سيركيوليشن" أن المشاركين خسروا كميات مماثلة من الدهون والوزن (حوالي 6.5 كيلو جرام) سواء اتبعوا الحمية النباتية أو حمية البحر المتوسط. لكن الحمية النباتية التي تضم الألبان والبيض ارتبطت بانخفاض أكبر في الكوليسترول الضار بينما ارتبطت حمية البحر المتوسط بتراجع أكبر في الدهون الثلاثية والمؤشرات الحيوية للالتهابات.

وقال قائد فريق البحث الدكتور فرانشيسكو صوفي وهو باحث في التغذية بجامعة فلورنسا إن الدراسة أظهرت أن هذين النظامين كان لهما تأثير أكبر على الوزن وعوامل الخطر المسببة لأمراض القلب من أي نظام غربي تقليدي يعتمد على اللحوم الحمراء والنشويات والأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.