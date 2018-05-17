شركة دنماركية عملاقة توقف أنشطتها في إيران

قالت شركة النقل البحري الدنماركية "ميرسك" الخميس إنها ستوقف أنشطتها في إيران بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات ضد طهران.

وأكدت الشركة "أنها ستحترم الاتفاقات المبرمة مع العملاء قبل الثامن من أيار/مايو، لكنها ستنهي العمل بهذه الاتفاقيات بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حسب ما تقتضيه العقوبات الأميركية".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال إن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران أمر محتمل.

وكانت شركة النفط والطاقة الفرنسية توتال قالت الأربعاء إنها قد تنسحب من المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي في إيران في ضوء قرار الرئيس ترامب.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران والذي تم توقيعه عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما.