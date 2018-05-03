تعرف على السجين الذي سينافس أردوغان

142 عاما، هي حصيلة العقوبات الموجهة له في حال إثبات التهم، لكن ذلك لم يمنع القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، من إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية التركية.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد الأربعاء، ترشح رئيسه السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه مسجون حاليا ويحاكم في عدد من القضايا.

آتيا من منطقة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية المهمشة، يحمل دميرتاش لواء القضية الكردية، مستعيضا بالحلول السياسية عن خيار حمل السلاح الذي لجأ الأكراد إليه لعقود حتى آذار/مارس 2013، عندما طلب الزعيم الكردي المعتقل عبدالله أوجلان من أتباعه ترك السلاح.

تخرج دميرتاش، الذي ولد عام 1973، من كلية الحقوق بجامعة أنقرة، ليمتهن المحاماة بعد ذلك ويتخصص في مجال حقوق الإنسان، إذ تولى رئاسة جمعية حقوق الإنسان التركية وأسس مكتب دياربكر لمنظمة العفو الدولية.

بدأ دميرتاش حياته السياسة في عام 2007، عندما انضم لحزب المجتمع الديمقراطي الكردي وأصبح نائبا في البرلمان، إلا أن الحزب تم حله في عام 2009 بتهمة دعمه حزب العمال الكردستاني المسلح والمحظور في تركيا.