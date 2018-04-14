دراسة: فوائد لتأخير دوام المدرسة المبكر

بحثت دراسة سنغافورية نشرتها مجلة جامعة أوكسفورد العلمية كلا من التأثيرات قصيرة وطويلة الأمد لتأخير موعد الدوام المدرسي مدة 45 دقيقة على صحة الطلاب وجودة نومهم.

واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 375 طالبة، يدرسن بالصف السابع وحتى العاشر، بمتوسط سن 15 عاما.

أجلت مدرسة الطالبات موعد الالتحاق بالدوام إلى 8:15 صباحا، بعدما كان في الساعة 7:30.

قبل تأجيل الدوام وبعده بشهور، أجرى الباحثون استبيانا على عينة الدراسة شمل العناصر التالية: وقت النوم، والشعور بالنعس، وأعراض الاكتئاب.

عقب شهر من تأجيل الدوام، وجد الباحثون تأخيرا في موعد نوم الطالبات مقداره تسع دقائق، وتأخيرا في استيقاظهن مقداره 31.6 دقيقة. أي زيادة في وقت النوم مقدارها 23.2 دقيقة.

وبعد تسعة شهور من تأجيل الدوام، ارتفعت معدلات النوم بمقدار 10 دقائق أخرى.

كما كشفت الدراسة وجود تحسن ملحوظ في نمط حياة الطالبات، اللواتي سجلن مستويات أقل من النعس والإرهاق، وتحسنا في صحتهن النفسية. كما لوحظ بشكل واضح أن نومهن لفترة أطول ارتبط بزيادة انتباههن وسعادتهن.