كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس

تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك" انطلقت اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الـ48 في دافوس بسويسرا.

كلاوس شفاب، مؤسس المنتدى، استبق انطلاق أعماله بالقول "إن عالمنا ممزق اليوم بسبب المنافسة المتزايدة بين الأمم والإنقسامات العميقة في المجتمعات".

المنتدى المستمر في الفترة من 23 إلى 26 كانون الثاني/يناير يهدف إلى دفع القادة "من مختلف مناحي الحياة إلى تطوير خطاب مشترك من أجل تحسين وضع العالم" حسب صفحة المنتدى.

معلومات أساسية

يشارك في المؤتمر هذا العام حوالي 3000 شخص، من أكثر من 100 دولة، من سياسيين وفاعلين رئيسيين في قطاع الأعمال ورموز المجتمع المدني المؤثرين،

70 في المئة من المشاركين هذا العام يمثلون القطاع الخاص و30 في المئة من عوالم السياسة والفنون والعلوم.

وبتقسيم القطاعات الصناعية المشاركة، تمثل نسبة المشاركين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية حوالي 19.5 في المئة، وتكنولوجيا الاتصالات 8.4 في المئة، والأغذية والمشروبات 9.8 في المئة، والخدمات 10.5 في المئة، والنقل 8.7 في المئة، والإعلام والترفيه 7 في المئة.

النسبة الأكبر للمشاركين هي من الولايات المتحدة وأوروبا، ويشارك من منطقة الشرق الأوسط 231 شخصا.

وتمثل نسبة مشاركة النساء نحو 21 في المئة، مقابل 79 في المئة من الذكور، بحسب موقع سويس إنفو السويسري.

متوسط الفئة العمرية للمشاركين هي 50 عاما للنساء و54 للرجال.

حضور رفيع المستوى

الرئيس دونالد ترامب أول رئيس أميركي يحضر المنتدى منذ عام 2000، ومن المتوقع أن يلقي كلمة الجمعة.

ويشارك من الجانب الأميركي أيضا وزير التجارة ويلبر روس ووزير الخزانة ستيفن منوشن ومستشار الأمن القومي توم بوسيرت.

ويشارك ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وغيرهم.

شركات كبيرة أيضا تحضر مثل تحالف رينو-نيسان ميتسوبيشي، ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وبنك أوف أميركا، وسيسكو، وسيمنز، وإيركسون، وفيسبوك، وغوغل، وبنك HSBC، وأرامكو السعودية للنفط، وسابك السعودية للكيماويات.