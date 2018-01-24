أميركا لمنتدى دافوس: نسعى لتعزيز الشراكة مع العالم

في اليوم الثاني للمنتدى العالمي الاقتصادي بمنتجع دافوس السويسري، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن مشاركة الرئيس دونالد ترامب في المنتدى تهدف إلى تعزيز الشراكة بين أميركا والعالم.

وأوضح الوزير في تصريحات صحافية على هامش أعمال المنتدى الأربعاء أن شعار "أميركا أولا" الذي يتبناه ترامب يعني "العمل مع بقية العالم"، وأن بلاده "ملتزمة تماما" بالتبادل التجاري الدولي الحر والعادل.

يغادر ترامب الولايات المتحدة مساء الأربعاء إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي، على أن يلقي كلمته أمام المشاركين الجمعة. وستكون هذه أول مشاركة لرئيس أميركي في أعمال المنتدى منذ عام 2000.

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس أشار في كلمته أمام المنتدى الأربعاء، إلى أن الصين قد تفرض إجراءات جمركية انتقامية على المنتجات الأميركية عقب قرار الإدارة هذا الأسبوع بفرض رسوم على بعض المنتجات المستوردة، على رأسها مكونات الطاقة الشمسية.

وتأتي هذه التصريحات وسط قلق العديد من الدول حيال سياسية ترامب "الحمائية" تجلى بوضوح الثلاثاء عندما عبرت الهند وكندا في المنتدى، عن مواقفها الرافضة لتلك السياسة.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء إن "أوربا لا يمكنها أن تشتكي حينما تقوم دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، بإصلاح نظام الضرائب لديها".

وأضافت ميركل إن على أوربا بدلا من ذلك "إصلاح نظمها الخاصة بالضرائب".

وأشارت ميركل إلى الجهود الفرنسية والألمانية لإقامة نظام ضرائب الشركات العامة، وقالت لإن الدول الأوربية تحتاج لخلق بيئة ضرائب أكثر تنافسية.

وبشان آخر قالت ميركل إن انفصال بريطانيا أعطى الاتحاد الأوربي شجاعة أكثر للتقدم إلى الأمام.

ويعتلي قادة أوروبيون منصة المنتدى في وقت لاحق الأربعاء، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وستنتظر الوفود حتى الخميس للاستماع إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تواجه أسئلة بشأن مستقبل علاقات لندن التجارية في وقت تستعد إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويعقد منتدى دافوس اجتماعاته في الفترة بين 23 و26 من هذا الشهر بحضور ثلاثة آلاف شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم.

والمنتدى هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة تأسست في عام 1971 بهدف تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية.