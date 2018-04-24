'علامة على قوة الاقتصاد'.. ثقة المستهلكين في أميركا ترتفع

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر نيسان/أبريل، في علامة على "قوة كامنة في الاقتصاد رغم دلائل على تباطؤ النمو في الربع الأول من العام"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت بيانات إحصائية أظهرت الثلاثاء كذلك أن أسعار المساكن سجلت زيادة قوية في شباط/فبراير، ومن شأن تحسن معنويات المستهلكين وارتفاع أسعار المساكن أن يدعما إنفاق المستهلكين الذي يبدو أنه تباطأ بشكل حاد في بداية العام.

وقالت مؤسسة "كونفرانس بورد" المتخصصة إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى 128.7 هذا الشهر مقابل 127.0 في آذار/مارس.

وذلك المؤشر مرتبط بشكل وثيق بمعدل البطالة في تقرير الوظائف الذي تصدره وزارة العمل. واستقر معدل البطالة عند 4.1 في المئة لستة أشهر متتالية.