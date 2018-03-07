Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

حرب تجارية محتملة تؤثر على أداء الدولار

العملة الأميركية

انخفض الدولار أكثر من 0.5 بالمئة مقابل الين الياباني الأربعاء، إذ أثارت استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب مخاوف من أن التوتر المتعلق بحرب تجارية عالمية يدخل في مرحلة جديدة محتدمة.

وقال مراقبو السوق إن استقالة كون، المصرفي السابق في وول ستريت، ستقوي شوكة قوى الحماية التجارية في الإدارة الأميركية في إطار سعي ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

ونزل الدولار 0.6 بالمئة إلى 105.45 ين وهو أدنى مستوى منذ الاثنين، ويقترب كثيرا من أدنى مستوى في 14 شهرا، والذي سجله الجمعة عند 105.24 ين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، إلى 89.53.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف بعدما أكدت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو نما 0.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

المصدر: رويترز

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG