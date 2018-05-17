بسبب صلاح.. رونالدو يهدد بالرحيل

أفادت تقارير بأن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هدد بالرحيل من ريال مدريد الإسباني والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في حال تعاقد الفريق الملكي مع اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنكليزي.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن كريستيانو يشعر بالانزعاج بعد شيوع أنباء حول رغبة ريال مدريد في ضم المصري محمد صلاح في الميركاتو الصيفي القادم.

وأفادت الصحيفة أن رونالدو يخشى أن يؤثر انتقال صلاح على دوره كأهم نجم في النادي الملكي.

وأضافت أن كريستانيو أبلغ ريال مدريد بأنه يملك عرضا مذهلا من فريقه السابق مانشستر يونايتد، الذي غادره في عام 2009.

وحسب تقارير، فان كريستيانو كان قد وجه تهديدات مماثلة للملكي، في حال رفض الإذعان لمطالبه بالحصول على عائد مادي مشابه لما يتقاضاه ميسي ونيمار، خاصة بعدما قاد ناديه لنهائي دوري أبطال أوروبا خمس مرات.