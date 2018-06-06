هاتفك يمكنه الكشف عن أسلحة ومتفجرات

معروف أن أجهزة الأشعة التي تكشف عن وجود الأسلحة كبيرة الحجم.

اليوم أصبح بإمكانك تحويل الخلوي إلى جهاز يستطيع الكشف عن الأسلحة والمتفجرات.

فقد طورت شركة "رويال هولندغ" ومقرها لوس أنجليس غطاء (Case) لطرازين من أجهزة الخلوي هما "أيفون 8 بلس" و"بكسل 2 إكس إل"، يمكن أن يعملا مكان أجهزة الكشف عن الأسلحة.

وسيصبح بإمكان الجهاز الكشف عن أي شخص في نطاق 20 مترا عما إذا كان يحمل سلاحا أو متفجرات أو أجهزة غير مسموح بها.

ويعتمد الغطاء على تقنية إرسال الذبذبات في حزمة واحدة من خلال 18 "مرسل إشارة"، إذ يتم إرسال الإشارة وإعادة استقبالها على الحزمة ذاتها، ليكشف أمامك على شاشة الخلوي إذا ما كان الشخص المعني خطيرا أم لا.

كما يتيح الغطاء خاصية التعرف على الوجه ولا سيما لمن يعملون في المطارات ويلاحقون أشخاصا يشتبه بهم.

حتى الأن لم تتم تجربة الجهاز على نطاق واسع، ولكن ستطرح أول نسخة في ربيع عام 2019. وسيباع الغطاء بسعر 1250 دولارا يضاف لها 30 دولارا بدل اشتراك شهري، وقد تلقت الشركة حتى الآن حوالي ثمانية آلاف طلب للشراء.