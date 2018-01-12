مدرب ليفربول عن بيع كوتينيو: لم نملك خيارا

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه قاتل "حتى اللحظة الأخيرة" من أجل إقناع البرازيلي فيليبي كوتينيو (25 عاما) بالبقاء في النادي الإنكليزي لكنه لم يملك خيارا آخر سوى بيعه إلى برشلونة الإسباني.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي الجمعة "جربنا كل شيء لإقناع فيليبي بالبقاء هنا، لكن ليفربول شعر أنه لا يوجد أي خيار آخر سوى التفاوض على الانتقال".

وأضاف "كان هذا هو حلمه. قال إنه سيترك ليفربول ليتجه إلى فريق واحد"، مشيرا إلى أن الفريق لا يزال "يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".



وبلغت قيمة صفقة بيع كوتينيو نحو 140 مليون جنيه أسترليني (حوالي 192 مليون دولار) ووصفها كلوب بأنها صفقة انتقال "حالمة".

وأصاب بيع اللاعب الكثيرين بالدهشة خاصة بعد أن قاتل ليفربول بكل قوة للإبقاء عليه في آب/ أغسطس الماضي عقب تأكيد مالكي النادي أنه لا يجب أن ينظر إلى ليفربول بعد الآن بصفته "ناديا يبيع لاعبيه".