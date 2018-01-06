كوتينيو ينتقل من ليفربول إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت توصله إلى اتفاق مع نادي ليفربول الإنكليزي على ضم لاعبه البرازيلي الشاب فيليبي كوتينيو، في صفقة تجعل منه ثالث أغلى لاعب في العالم.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو (144.4 مليون دولار) كبدل انتقال، و40 مليون يورو (48.1 مليون دولار) كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو (25 عاما) ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة سيدفع نحو 193 مليون دولار للحصول على البرازيلي الشاب.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل نادي برشلونة ونادي ليفربول إلى اتفاق حول انتقال فيليبي كوتينيو. اللاعب سيوقع عقدا لما تبقى من الموسم، إضافة إلى خمسة مواسم أخرى، وسيكون البند الجزائي (لفسخ العقد) بقيمة 400 مليون يورو (481 مليون دولار)".

وأصدر النادي الإنكليزي بيانا أكد فيه أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "سيغادر النادي بعد التوصل إلى اتفاق انتقال مع نادي برشلونة، بشرط تجاوزه الفحص الطبي والاتفاق على البنود الخاصة".

ويضع هذا الإعلان حدا لأشهر من التقارير والجدل حول لاعب الوسط المهاجم الذي كان يرغب في الانتقال إلى النادي الكاتالوني منذ الصيف الماضي، إلا أن ناديه الإنكليزي رفض أكثر من عروض تقدم به برشلونة.

وقال مسؤولون في النادي الكاتالوني إن ليفربول كان يطلب الحصول على 200 مليون يورو (241 مليون دولار) للتخلي عن لاعبه الدولي.

وبحسب المبالغ المتداولة عن حجم الصفقة، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل في آب/ أغسطس 2017 من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (267 مليون دولار)، والفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من موناكو إلى سان جرمان أيضا، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو (216.5 مليون دولار).