تعهدات بمبلغ 4.4 مليارات دولار لمساعدة السوريين

تعهد المشاركون في مؤتمر بروكسل بتقديم 4.4 مليارات دولار لمساعدة المتضررين من النزاع في سورية.

وقال مدير منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوفتشوك الأربعاء: "أعتقد اننا سنحصل مع انتهاء المؤتمر على وعود بتقديم 4,4 مليارات دولار لعام 2018".

وأعلنت بريطانيا تقديم 450 مليون جنيه أسترليني (630 مليون دولار) لعام 2018 و300 مليون جنيه أسترليني (418 مليون دولار) للعام المقبل، في حين قالت ألمانيا إنها ستقدم أكثر من مليار يورو (حوالي مليار و218 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي 560 مليون يورو (حوالي 683 مليون دولار).

وهذا المبلغ الذي وعدت الجهات المانحة بتقديمه أقل من نصف ما طلبته الأمم المتحدة لهذا العام لمساعدة النازحين داخل سورية واللاجئين في دول الجوار والذي يبلغ تسعة مليارات دولار.

وقالت تسع منظمات إنسانية دولية إن المؤتمر "لم يحقق نصف الأهداف".

وبلغ عدد النازحين داخل سورية نحو 6.1 ملايين شخص، وقد فر أكثر من خمسة ملايين إلى خارج البلاد، ويحتاج 13 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل إلى المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.