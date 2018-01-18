جهود مضنية للحزب الجمهوري للحيلولة دون شلل الحكومة

يبذل قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب جهودا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق الخميس بشأن موازنة مؤقتة للحكومة الفدرالية لتفادي شلل الحكومة مساء الجمعة، وذلك بعد إخفاق الحزبين الجمهوري والديموقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة عام 2018.

ومن القضايا التي أعاقت تقدم المفاوضات ملف الهجرة، إذ يرغب الديموقراطيون في إيجاد حل لمن يسمون بـ"الحالمين"، وهم الشبان الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية صحبة ذويهم عندما كانوا أطفالا والذين يبلغ عددهم قرابة 800 ألف شخص، إلى جانب التوصل إلى حل لبرنامج التأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء.

ويجمع الجمهوريون على ضرورة تنظيم وضع "الحالمين"، لكن الرئيس دونالد ترامب يطالب في المقابل بالتصويت على تمويل لبناء الجدار الذي تعهد ببنائه على الحدود مع المكسيك، وباتخاذ إجراءات أخرى ضد الهجرة من بينها وضع حد لما يسميه بـ"الهجرة المتسلسلة" أي المرتبطة بلم شمل الأسر، ووقف العمل ببرنامج تأشيرة التنوع الذي يسمح لـ50 ألف شخص سنويا بالهجرة إلى الولايات المتحدة وفق نظام القرعة.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الجمعة ستتوقف المؤسسات الفدرالية عن العمل وسيضطر قسم منها إلى فرض إجازة على موظفيه غير الأساسيين لتعذر دفع الرواتب.

وصرح رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين الأربعاء بأن "ليس هناك سبب يحمل الديموقراطيين على جرنا إلى "شلل المؤسسات"، وأعرب عن الأمل في أن "تسود الحكمة".

وشدد راين على رغبته في حل مسألة برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (DACA) الذي يسمح للذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية أو تجاوزوا مدة الإقامة في تأشيرة الدخول وهم أطفال، بالحصول على تصاريح إقامة للعمل أو الدراسة. وتنتهي مهلة العمل بالبرنامج في الخامس آذار/مارس.