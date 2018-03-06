تحرك في الكونغرس بشأن نشاط 'الجزيرة' القطرية

دعا عدد من أعضاء الكونغرس وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إلى السعي لتصنيف قناة الجزيرة القطرية في خانة الوكلاء الأجانب، وذلك بعد تسريبات أشارت إلى أن القناة تجسست على منظمات أميركية يهودية بهدف تسجيل مكالمات لعرض فيلم وثائقي.

وقال المشرعون في خطاب موجه لسيشنز إن قناة الجزيرة تعمل كأداة دعائية للسياسة الخارجية القطرية وإنها ترقى لأن تكون مسيطر عليها من قبل الدولة.

وجاء في الخطاب "إنه مثير للقلق، أن المحتوى الذي ينتج بواسطة هذه الشبكة يقوض المصالح الأميركية مع وجود تغطية إيجابية لمنظمات مصنفة إرهابية من قبل وزراة الخارجية الأميركية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سورية)".

وقال النائب الديموقراطي جوش جوتهايمر الذي شارك في كتابة الرسالة "لسنوات، استخدمت قطر ذراعها الدعائي المملوك للدولة، الجزيرة، للتحريض على العنف، وتمجيد القتلة الإرهابيين كشهداء، وبث محتوى متطرف يحض على الكراهية".

ويعد هذا الخطاب هو أحدث محاولة لإعادة تنشيط لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب FARA الذي تم إقراره عام 1938.