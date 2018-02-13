كوتس: الوقت يقترب لاتخاذ قرار بشأن كوريا الشمالية

حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي دان كوتس من أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يشكل "تهديدا وجوديا محتملا للولايات المتحدة".

وأضاف كوتس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن "الطبيعة الاستفزازية وعدم الاستقرار اللذان يبديهما" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشكلان تهديدا كبيرا للولايات المتحدة.

وتوقع أن تجري بيونغ يانغ المزيد من التجارب النووية في المستقبل.

وقال كوتس إن "وقت اتخاذ قرار حول كيفية الرد على هذ التهديد يقترب"، مشيرا إلى أن الهدف "هو التوصل إلى تسوية سلمية".

وقال مدير وكالة الاستخبارت المركزية CIA مايك بومبيو خلال جلسة الثلاثاء إنه على الرغم من بدء الكوريتين محادثات مؤخرا، لا يوجد مؤشر على أي تغيير استراتيجي في رغبة زعيم كوريا الشمالية في تهديد الولايات المتحدة.

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت العديد من التجارب الصاروخية العام الماضي، بالإضافة إلى تجربة نووية سادسة، في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليها.