غيدني: النظام السوري يسمح لمسلحي داعش بالتحرك في مناطقه

اتهم قائد عسكري بريطاني في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش النظام السوري الأربعاء بالسماح لمقاتلي التنظيم المتطرف بالتحرك في مناطق سيطرته، لكنه أكد أن التحالف لا ينوي شن هجمات ضد هؤلاء المقاتلين في تلك المناطق.

وقال الميجر الجنرال البريطاني فيليكس غيدني، وهو نائب قائد التحالف للاستراتيجية والإسناد، إن مقاتلي داعش "يتحركون على ما يبدو دون معاقبتهم في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، ما يظهر بوضوح أن النظام إما لا يرغب أو أنه عاجز عن هزيمة داعش ضمن حدوده".

وأضاف للصحافين من بغداد أن مسلحي داعش الذين طردوا من الرقة، معقلهم السابق في سورية، انتقلوا إلى الغرب وأعادوا تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة ليتمكنوا من الإفلات من المراقبة بسهولة أكبر، وتوقع محاولتهم تنفيذ عمليات إرهابية "أينما وحينما يكون ذلك ممكنا".

وأكد الجنرال البريطاني أن التحالف لا ينوي مطاردة مقاتلي التنظيم في مناطق سيطرة النظام السوري وروسيا وإيران، ولا يرغب في الاشتباك مع القوات الروسية، لكنه دعا النظام السوري إلى إخلاء مناطق سيطرته منهم.

وأشار الجنرال البريطاني إلى مواصلة التحالف تنفيذ عمليات في المناطق التي تم تحريرها في سورية.

ويقدر التحالف عدد مسلحي داعش في العراق وسورية حاليا بحوالي ألف مقاتل.

المصدر: وكالات