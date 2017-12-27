التحالف: أقل من ألف مقاتل لداعش في العراق وسورية

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الأربعاء أن عدد مقاتلي التنظيم في سورية والعراق أصبح أقل من ألف، بعد القضاء على معظم عناصره واستعادة نحو 98 في المئة من الأراضي التي استولى عليها في السنوات الماضية.

وقال التحالف في رسالة إلكترونية لوكالة رويترز، إن القوات الشريكة على الأرض تطارد ما تبقى من فلول داعش في مناطق صحراوية في شرق سورية وفي غرب العراق.

ولا يشمل العدد الذي كشف عنه التحالف المناطق الواقعة في غرب سورية والخاضعة للقوات النظامية وحلفائها.

وأشار التحالف إلى أن "معظم المقاتلين إما قتلوا أو اعتقلوا خلال السنوات الثلاث الماضية"، وفيما لم يكشف عما إذا تمكن عناصر في داعش من الهرب إلى دول أخرى، قال "لن ندخل في تكهنات علنية"، مؤكدا أن العمل جار للحيلولة دون تسلل المتشددين إلى بلدان أخرى.

وتابع "نعمل مع شركائنا من أجل قتل أو اعتقال جميع إرهابيي داعش المتبقين وتدمير شبكتهم ومنع عودتهم، وكذلك منعهم من الفرار عبر الحدود".

يذكر أن التحالف أعلن في الخامس من كانون الأول/ديسمبر أن هناك أقل من ثلاثة آلاف مقاتل تابع لداعش، فيما أعلن العراق النصر على التنظيم في التاسع من الشهر ذاته.