التحالف يدك مواقع داعش في سورية

دكت مقاتلات التحالف الدولي الاثنين مواقع تابعة لداعش في الشرق السوري، وذلك بعد ساعات من ضربة جوية عراقية استهدفت مقر قيادة للتنظيم في الحسكة.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم) إيريك باهون في تصريح لقناة "الحرة"، بأن التحالف نفذ في الساعات الماضية تسع غارات على أهداف للتنظيم في البو كمال وقرب مدينة الشدادي، حيث دمرت مصنعا لتلغيم السيارات.

وأوضح باهون أن قوات سورية الديموقراطية (قسد) تواصل تقدمها والسيطرة على أراض جديدة على طول الحدود السورية-العراقية من الجهة الشرقية لدير الزور.



وأضاف المسؤول الأميركي أن مقاتلي قسد حرروا نحو خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي منذ بدء عملياتهم ضد داعش، آخرها 65 كيلومترا منذ الأول من الشهر الجاري، و24 كيلومترا في اليومين الماضيين في محيط قرية الباغوز القريبة من البوكمال شرق دير الزور.