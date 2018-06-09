الدشيشة السورية.. مدافع العراق والتحالف تدك داعش

مدافع تتمركز على الحدود العراقية السورية، فوهاتها تتجه صوب بلدة الدشيشة لتدك آخر معاقل تنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سورية.

بهذه الطريقة تدعم القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قوات سورية الديموقراطية (قسد) في مواجهة التنظيم المتطرف.

وعلى توتير نشر الحساب الرسمي لعملية "العزم الصلب" صورا للقوات العراقية وقوات التحالف الدولي وهي تنفذ مهمات مساندة لقوات سورية الديموقراطية.

قسد من جانبها أعلنت السبت السيطرة على بلدة الحامضة جنوب مدينة الحسكة موضحة أن قواتها أصبحت على بعد خمسة كيلومترات فقط من الدشيشة.

وأشارت إلى أن عناصر التنظيم أصبحوا محاصرين في مساحة جغرافية لا تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر مربع بعد دحرهم من عدة بلدات في محيط الحكسة، مثل الحامضة ومرجان والحميدية والفكة.

واعتبرت قسد أن انتقال العمليات العكسرية باتجاه الدشيشة هو استكمال لتأمين الحدود السورية العراقية وللسيطرة على كامل ريف الحكسة من الجيوب المتبقية للتنظيم المتطرف.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال الثلاثاء إن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية (قسد) في الدشيشة شرق سورية، تهدف لضمان "عدم فرار إرهابيي داعش من المنطقة".

وذكر بومبيو في بيان أن "العملية مخطط لها منذ أشهر بالتنسيق مع القوات العراقية على طول الحدود".

وأضاف أن "الدشيشة معقل سيء الصيت لداعش في شمال شرق سورية، حيث قام التنظيم بإرهاب السوريين والعراقيين لعدة سنوات انطلاقا من هذا المكان".

وأشار بومبيو إلى أن "القتال في الأيام المقبلة سيكون صعبا للغاية"، مستدركا "لدينا الثقة الكاملة بشركائنا في قوات سورية الديمقراطية، لتخليص سورية من مصيبة داعش".

وتنفذ عملية الدشيشة قسد بدعم من قوات التحالف الدولي وبمشاركة طائرات القوة الجوية العراقية والمدفعية المتركزة قرب الحدود العراقية السورية.