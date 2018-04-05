تقرير: هذه أول الأفلام التي تعرض في السينما بالسعودية

بعد 35 عاما من الغياب تعود دور السينما إلى السعودية. ومع افتتاح دار عرض بالرياض في 18 نيسان/أبريل سيكون أول فيلم يعرض على الشاشة هو "النمر الأسود" Black Panther، حسب تقرير لمجملة "هوليوود ريبورتر" الأميركية المختصة.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم، الذي حقق إيرادات تخطت 1.2 مليار دولار منذ أطلق في نيسان/فبراير الماضي، لمدة خمسة أيام، حسب تقرير المجلة المختصة بعالم السينما.

ويقول التقرير إن الصالة التي سيفتتح فيها الفيلم بالرياض تضم 620 مقعدا.

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وحسب "هوليوود ريبورتر" فإن فيلم "المنتقمون: حرب بلا نهاية" Avengers: Infinity War سيكون ثاني الأفلام التي تعرض في المملكة بداية من 26 نيسان/أبريل.

وكانت وزارة الثقافة السعودية منحت في وقت سابق الأربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة لشركة "أيه أم سي" الأميركية.