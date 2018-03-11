مدير CIA: لقاء ترامب وكيم جونغ أون ليس استعراضا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي أي أيه) مايك بومبيو الأحد إن الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لن يكون "استعراضا".

وأضاف بومبيو في برنامج "فوكس نيوز صنداي" قائلا: "الرئيس ترامب لا يفعل ذلك على سبيل الاستعراض. هو ذاهب لحل مشكلة".

وأضاف مدير الوكالة أن الولايات المتحدة تتوقع من كوريا الشمالية وقف كافة التجارب النووية والصاروخية قبل عقد أي اجتماع.

وستستمر المناورات الأميركية حول شبه الجزيرة الكورية خلال فترة الاستعداد للمحادثات.

وأضاف المسؤول الأميركي أن على كوريا الشمالية أن تكون راغبة في بحث "التخلص من ترسانتها النووية بشكل تام يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه".

وبعد شهور من التوتر المتصاعد بسبب تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي، وافق ترامب الخميس على لقاء زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب السبت إن محادثاته المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية قد تنتهي دون التوصل لاتفاق أو قد تؤدي إلى "أعظم اتفاق للعالم" بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.