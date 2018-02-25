كنيسة القيامة تغلق أبوابها

اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس الأحد خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس في مؤتمر صحافي إغلاق كنيسة القيامة في الساعة (10.00 ت.غ)، وحتى إشعار آخر.

وقالوا إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وهي وجهة رئيسية للحجاج.