الصين.. الرئيس سيحكم مدى الحياة

أقر البرلمان الصيني الأحد تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ما يمكن الرئيس شي جينبينغ من البقاء في السلطة مدى الحياة.

وجاء الإقرار بعد تصويت البرلمان الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف نائب، وشهد اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة.

وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد اقترح التعديل الشهر الماضي، ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره نظرا لامتلاء البرلمان بنواب موالين للحزب.

وتولي شي البالغ من العمر 64 عاما السلطة في آذار/مارس 2013، وهو الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية التي تأسست عام 1949.