بالفيديو.. تسلق عمارة لإنقاذ طفل فمنحته فرنسا الجنسية

كان المهاجر المالي مامادو غاساما يتناول الطعام مع صديقته في مطعم في باريس ويستعد لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد وليفربول.

فجأة، انطلقت أبواق السيارات، وضج الناس بالصراخ، فخرج ونظر الى الأعلى، ليرى طفلاً متدليا على وشك السقوط من شرفة منزل بالطابق الرابع.

مارة كثيرون كانوا يشاهدون، ولا حول لهم إلا أن يبلغوا فرق الإسعاف، لكن غاساما (22 عاما) سبق الإسعاف، وتسلق البناية لإنقاذ الطفل البالغ أربع سنوات.

صور المارة المذهولون المشهد المثير بهواتفهم النقالة.



وفي الفيديو، يظهر غاساما متسلقا واجهة المبنى في أقل من 30 ثانية لينقذ الطفل الذي كان متدليا بيد واحدة خارج شرفة الشقة.