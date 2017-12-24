السعودية ترفض منح تأشيرات للاعبين إسرائيليين

قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إسرائيل غيلفر الأحد إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة لاعبين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة تستضيفها المملكة الخليجية على مدار ستة أيام بداية من الثلاثاء المقبل.

ولم يسبق للسعودية رسميا استضافة أي إسرائيليين، وهي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

وقال غيلفر إن السعودية "لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد إن البطولة ستقام كما هو مخطط لها.

ولم يتضح بعد إن كانت السعودية رفضت منح تأشيرات لأي منافسين آخرين.

وكان منافسون قطريون قالوا أنهم ربما لا يتمكنوا من المشاركة أيضا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج ليئور إيزينغر لوكالة "رويترز" إن "عدة أطراف" تسعى حاليا لتأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولة.

وأضاف إيزينغر إن "كل لاعب يجب أن يكون له الحق في المشاركة على أسس تتعلق بالاحتراف بغض النظر عن مكان صدور جواز سفره أو الأختام التي يحملها".