هجوم خان شيخون.. أربع دول تتعهد بمحاسبة المسؤولين

توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء بمحاسبة "المسؤولين" عن الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون المتهم به النظام السوري، والذي أسفر عن مصرع حوالي 80 شخصا.

وقال وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، ومساعد وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان في بيان مشترك: "نتعهد محاسبة كل المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سورية".

وقال وزراء الخارجية إن المحققين الدوليين في الأمم المتحدة خلصوا إلى مسؤولية نظام الرئيس بشار الأسد عن استخدام الغاز السام في أربع هجمات مختلفة، ودانوا روسيا لعدم تجريدها حليفها السوري من ترسانته الكيميائية.

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وكانت غارة جوية قد استهدفت بلدة خان شيخون التي تقع في محافظة إدلب في الرابع من نيسان/أبريل عام 2017.

وردت الولايات المتحدة بعد ذلك بحوالي يومين بقصف صاروخي لمطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد.

وأفاد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة بأن سكان البلدة عانوا من أعراض مماثلة لتلك التي تظهر لدى ضحايا هجوم كيميائي.

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