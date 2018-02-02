نفاد تذاكر مباراة ريال وسان جرمان في 37 دقيقة

بيعت جميع تذاكر مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها النادي الإسباني حامل اللقب على ملعبه الذي يتسع لأكثر من 81 ألف مقعد، بحسب تقارير صحافية وموقع النادي الملكي.



وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة ماركا المدريدية، بيعت كل التذاكر المطروحة للعامة، في غضون 37 دقيقة بسبب التهافت الهائل.



وتظهر على الموقع الرسمي لريال رسالة "لا توجد أمكنة متوفرة" في مختلف مدرجات الملعب لدى محاولة اختيار مقعد لحضور اللقاء المقرر في 14 شباط/فبراير.

ويسعى البعض للاستفادة من التهافت الشديد لتحقيق مكسب مالي، فقد أشارت ماركا إلى أن أحد المشجعين عرض تذكرته للبيع مقابل نحو 24 ألف يورو (حوالي 30 ألف دولار)، عبر موقع متخصص في إعادة بيع تذاكر المباريات، علما بأن السعر الرسمي يراوح بين 75 و235 يورو، للأماكن التي لا تشمل المقصورات.



وتعتبر المواجهة بين ريال بطل أوروبا في الموسمين الماضيين، وسان جرمان الأبرز في الدور ثمن النهائي للمسابقة، إلى جانب المواجهة بين العملاق الإسباني برشلونة وتشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

