ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال

أكمل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الأربعاء عقد المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب الفريق الإسباني على يوفنتوس الإيطالي بمجموع لقائي الذهاب والإياب 4-3 بعد تلقيه خسارة الأربعاء في مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف يوفنتوس المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الثانية وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يكمل الثلاثية متوسط الميدان الفرنسي بلايز ماتويدي في الدقيقة 61. إلا أن هدف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء أثارت جدلا داخل الملعب في الدقيقة 98 كتب التأهل للفريق الإسباني.

بايرن ميونيخ تعادل من جانبه، مع ضيفه الإسباني إشبيلية من دون أهداف ليتأهل لنصف نهائي المسابقة الأوروبية بمجموع اللقاءين بعد فوزه في الذهاب بنتيجة 2-1.

وبذلك يلتحق الفريقان الإسباني والألماني بالإنكليزي ليفربول والإيطالي روما في نصف نهائي دوري الأبطال الذي ستجرى قرعة مبارياته الجمعة.