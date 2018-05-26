نهائي دوري أبطال أوروبا.. رونالدو يواجه صلاح

يسدل الستار السبت على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنكليزي في نهائي البطولة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ويسعى النادي الإسباني إلى تحقيق اللقب الـ 13 له في البطولة والثالث على التوالي بعد ان نال اللقب عامي 2016 و2017.

وتوج النادي الإنكليزي بالبطولة آخر مرة بالبطوله في عام 2005، بينما صعد آخر مرة إلى النهائي عام 2007، ويأمل أن يتوج بها مجددا بعد غياب 13 عاما.

ويعول ريال مدريد على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال هذه المباراة، بينما يعقد ليفربول الآمال على لاعبه المصري محمد صلاح الذي قدم موسما استثنائيا هذا العام وتوج هدافا للدوري الإنكليزي.