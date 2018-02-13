مانشستر سيتي يضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

تغلب فريق نادي مانشستر سيتي الإنكليزي على مضيفه بازل السويسري بأربعة أهداف مقابل لا شيء الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليضع قدما في الدور ربع النهائي.

وسجل الألماني إيلكاي غوندوغان هدفين، فيما سجل الهدفين الآخرين البرتغالي برناردو سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وفي مباراة أخرى، تعادل يوفنتوس الإيطالي وصيف البطل مع ضيفه توتنهام الإنكليزي بهدفين لكل منهما الثلاثاء في تورينو في ذهاب الدور نفسه.

وسجل الأرجنتيني غونزالو هيغواين هدفي يوفنتوس، وهاري كاين والدنماركي كريتسيان أريكسن هدفي توتنهام.

وتقام مباراتا الإياب في السابع من آذار/مارس.

المصدر: أ ف ب