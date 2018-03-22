شاهد لحظة اصطدام سيارة ذاتية القيادة بسيدة في أريزونا

نشرت الشرطة الأميركية مقطع فيديو يظهر حادثة اصطدام سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر بسيدة في ولاية أريزونا يوم الأحد الماضي.

شاهد الفيديو:

ويظهر المقطع السيارة التي كانت في وضعية القيادة الذاتية وقت اصطدامها بإيلاين هيرزبرغ (49 عاما) وهي تعبر الطريق في مدينة تمبي، وكذلك حالة الهلع التي انتابت السائق الذي كان خلف المقود للتحكم فيها عند الضرورة.

وحسب لقطات الكاميرا التي كانت داخل السيارة، فقد ظهرت السيدة فجأة من الجانب الأيسر للطريق وهي تدفع بدراجة هوائية، بينما كانت السيارة تسير في الجانب الأيمن.

وذكرت شرطة المدينة أن الضحية، التي توفيت في المستشفى لاحقا، كانت تعبر الطريق خارج ممر المشاة عندما وقعت الحادثة.

وقالت شركة أوبر، من جانبها، إنها أوقفت التجارب على السيارات ذاتية القيادة في تمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو.