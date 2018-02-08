قطعة قماش تساوي 36 ألف دولار

قطعة قماش صغيرة لا تتجاوز أبعادها سنتيمترات قليلة أصبحت تساوي 36 ألف دولار.

هذه القطعة التاريخية تعود إلى عام 1937، وتحديدا لحادثة تحطم منطاد هيندنبرغ، وقد التقطتها فتاة من موقع الحادث في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

This piece of the Hindenburg sold for a shock $30,000 at RR Auction https://t.co/bOWOsBiBdf #hindenburg #zeppelin pic.twitter.com/sl3Cdm5CFd — Paul Fraser (@PFCollectibles) February 8, 2018

بيعت القطعة الأربعاء الماضي في مزاد بمدينة بوسطن لشخص رفض الكشف عن هويته مقابل 36282 دولارا، مع العلم أن المزاد قد بدأ بملغ خمسة آلاف دولار.

وتبلغ أبعاد القطعة الحمراء المصنوعة من القطن 12.7 سنتيمترا في 15.9 سنتيمترا.

ويقول القائمون على المزاد إنها قطعة فريدة لأنها ليست رمادية اللون على غرار القطع الأخرى من المناط ويرجحون أن تكون جزءا من أعلام النازية التي كانت موجودة بذيل المنطاد.

وكان المنطاد الألماني لنقل الركاب تحطم في أيار/مايو عام 1937 أثناء هبوطه في نيو جيرسى قادما من فرانكفورت بسبب حريق ما أدى إلى مقتل 36 من ركابه الـ96.

مقطع فيديو لحادث تحطم المنطاد: