فيلم لبناني يفوز بجائزة التحكيم في مهرجان كان

فاز فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم للدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتم الإعلان أيضا السبت عن فوز الفيلم الدرامي الياباني "شوب ليفترز" للمخرج هيزوكازو كوريادا بجائزة السعفة الذهبية.

أما الجائزة الكبرى وهي الجائزة التي تلي السعفة الذهبية، ففاز بها "بلاك كلانسمان" للمخرج سبايك لي ويحكي عن رجل شرطة أسود اخترق جماعة كو كلوكس كلان العنصرية.

إنجاز كبير لنادين لبكي

ونال فيلم لبكي، الذي يسلط الضوء على قضية الطفولة المهملة، إعجاب الحاضرين لدى عرضه في المهرجان يوم الخميس.

ونشرت لبكي على صفحتها في فيسبوك مقطع فيديو لتفاعل الجمهور الذي واصل التصفيق لها لعدة دقائق:

وقالت في كلمة عقب إعلان فوزها بالجائزة: "لا يمكننا أن ندير ظهرنا إلى هؤلاء الأطفال الذين يكافحون":

"On ne peut plus tourner le dos à ces enfants qui se débattent comme ils peuvent dans ce capharnaüm qu'est devenu le monde". Le discours poignant de Nadine Labaki, lauréate du Prix du Jury.



🎬 Vivez le 71ème #FestivalDeCannes sur myCANAL> https://t.co/Mpovrrs0az #Cannes2018 pic.twitter.com/UUmTCTsJpj — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) May 19, 2018

وهذه مجموعة من التغريدات على موقع تويتر لمشاهير وشخصيات عامة قدموا لها التهنئة، وبينهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري:

مبروك للمخرجة نادين لبكي وكل طاقم فيلم "كفرناحوم" الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي. كل لبنان يفتخر بنجاحك يا نادين. — Saad Hariri (@saadhariri) May 19, 2018

مبروك لنادين لبكي بعد فوزها بجائزة "لجنة التحكيم" عن فيلمها "كفرناحوم" في مهرجان "كان".

هي صورة لبنان الضوء والنجاح من دون أي احتضان رسمي.

نريد الدولة داعمة للمواهب التي تضع وطننا على خريطة الثقافة والفن العالميين.#نادين_لبكي pic.twitter.com/pkWh3rs63z — Ziad Hawat (@ziad_hawat) May 19, 2018

المخرجة اللبنانية #نادين_لبكي تفوز بجائزة لجنة التحكيم في #مهرجان_كان_السينمائي 😍

يا ريت كلّ أخبارنا متل هالخبر... شو في مبدعات ومبدعين رافعين راس #لبنان وشو في " مسؤولين " ممرمغين راسنا بالوحل — Christine Habib (@Christine_Habib) May 19, 2018

مبروك نادين لبكي @NadineLabaki حصول كفر ناحوم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي.



شيء يدعوا للفخر.



السينما العربية تذهب لأفق جديدة. — Amr Salama (@amrmsalama) May 19, 2018

ربع ساعة كاملة من التصفيق المتواصل، من جمهور مهرجان كان ... أفضل بكثير من الحصول على السعفة الذهبية! لأن تصفيق الجمهور لا يراعي لا سياسة ولا مواقف ولا مجاملات، ولا تؤثر فيها رضى جهات مؤثّرة في المهرجانات!

عم أحكي عن فيلم #كفرناحوم و #نادين_لبكي في #مهرجان_كان_السينمائي ٢٠١٨ — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) May 18, 2018

وتدور أحداث "كفر ناحوم" في أحياء بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة الطفل زين (12 عاما) الذي يحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى لأنها بلغت سن الزواج.

ويبدأ الفيلم وينتهي بمشهد في قاعة محكمة حيث يقاضي زين والديه، اللذين أنجبا عددا كبيرا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة وذلك في حبكة ابتكرها صناع الفيلم الذين التزموا بنقل حقائق شهدتها مخرجته وعاشها الكثيرون من أفراد طاقم التمثيل.

ولم تكتف المخرجة اللبنانية باختيار ممثلين ناشئين لبطولة هذه الدراما الواقعية بل حرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.

ووصف روبين كولين الناقد في صحيفة ديلي تليغراف البريطانية الفيلم بأنه "اجتماعي واقعي ناجح يمتلئ بالحنان الغاضب ويعج بالحزن لكنه مرصع ببلورات من الجمال وخفة الدم والأمل".

وقالت لبكي إنها صورت 520 ساعة على مدى ستة أشهر لأن ممثليها الناشئين، وبينهم أطفال، ارتجلوا لتحقيق أقصى درجة من درجات الواقعية.

سعفة الكلب

وفاز كلب شيواوا صغير بجائزة سعفة الكلب (بالم دوج) غير الرسمية في المهرجان لدوره في فيلم "دوغ مان" الإيطالي الذي يدور حول مربي كلاب يتورط في عملية سطو.

وخلال أحداث الفيلم تحبس عصابة سطو هذا الكلب داخل ثلاجة حتى يتوقف عن النباح إلى أن ينقذه بطل الفيلم.