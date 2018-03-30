جدل في كاليفورنيا.. هل تسبب القهوة السرطان؟

أمرت المحكمة العليا في مدينة لوس أنجليس مصنعي القهوة مثل ساتربكس، وسفن إلفن، وغيرها من الشركات والمتاجر في ولاية كاليفورنيا بوضع تحذيرات للزبائن من خطر الإصابة بالسرطان على منتجاتها.

وكان مجلس التعليم والبحث في المواد السامة، وهو منظمة غير ربحية قد رفع دعوى قضائية في عام 2010 ضد العديد من مصنعي القهوة، وطالبهم بإزالة مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان من منتجاتهم، أو تحذير المستهلكين منها.

وفي المقابل فإن الشركات المصنعة مثل ستاربكس قالت إن هذه المادة التي تنتج خلال تحميص حبوب القهوة "لا تسبب ضررا"، ورأت أن إزالتها تؤثر على المذاق.

وقد تم رفع الدعوى ضد ستاربكس و90 شركة بموجب قانون أقره الناخبون في كاليفورنيا عام 1986 ويطالب بتحذير المستهلكين من حوالي 900 مادة كيميائية مسببة للسرطان أو تشوهات الولادة، ويسمح بمقاضاة المخالفين وفرض غرامات عليهم.

وهناك العديد من الدراسات حول أضرار وفوائد القهوة، وفي السنوات الأخيرة برزت أبحاث تشير إلى أن لها فوائد صحية، على عكس ما كان يعتقد من قبل.

المصدر: وكالات