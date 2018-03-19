إعلانات الهجرة إلى كندا... اتصلنا بالرقم فاكتشفنا الحقيقة

لم تحبط عملية الاحتيال التي تعرض لها اللاجئ السوري أبو صلاح من عزيمته للهجرة إلى كندا.

أبو صلاح لاجئ أربعيني من ريف حلب. يقطن بشكل مؤقت في إقليم هاتاي جنوبي تركيا مع زوجته وأولاده الثلاثة.

بعد أن تعرّف على شخص في إسطنبول يدّعي أنه يسجل العائلات عن طريق جمعية كندية للوصول إلى كندا بشكل قانوني، خسر الرجل مبلغ 2400 دولار أميركي.

وثق أبو صلاح بالرجل ووضع المبلغ لدى مكتب تأمين، لكنه تفاجأ بأن صاحب مكتب التأمين هو صديق السمسار الذي التقى به.

بعد نحو شهرين من التسجيل لديهما، حاول أبو صلاح التواصل مع الرجلين، لكن أرقامهما كانت خارج الخدمة. عندها قرر الذهاب إلى إسطنبول لسحب أمواله من المكتب، فاكتشف أن المكتب فارغ ومعروض للإيجار. "عرفت حينها أنه تم الاحتيال عليّ".

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