مقتل 13 شخصا في سيول وانهيارات طينية في كاليفورنيا

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم واضطر آلاف إلى النزوح عن منازلهم في جنوب ولاية كاليفورنيا الثلاثاء، مع اجتياح سيول للمنطقة نتيجة عاصفة ممطرة، حسب مسؤولين.

ولم تحدد مسؤولة في مقاطعة سانتا باربرا سبب الوفيات لكنها قالت إنها وقعت في عدة مواقع في المقاطعة حيث حدثت انهيارات طينية، مضيفة أن 25 من سكان سانتا باربرا تعرضوا لإصابات جراء السيول.

وأمرت المقاطعة بإجلاء سبعة آلاف شخص من منازلهم بسبب خطر الانهيارات الطينية، وأصدرت تحذيرات لنحو 23 ألفا آخرين.

وانحسرت الأمطار الغزيرة صباح الثلاثاء بعدما تسببت في عمليات إجلاء شملت عددا كبيرا من السكان على طول ساحل المحيط الهادئ، شمال مدينة لوس أنجليس، لكن هيئات الأرصاد حذرت من مزيد من الأمطار خلال اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأمطار تراوح منسوبها بين خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا في عدد من المناطق بجنوب الولاية.