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من أميركا

مقتل ثلاثة بتحطم مروحية في كاليفورنيا

صور تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي للحادث

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تحطم مروحية صغيرة اصطدمت بمنزل قرب مطار محلي بمدينة "نيوبورت بيتش" جنوب الولاية بعد ظهر الثلاثاء.​

وأفاد مسؤول في قسم الإطفاء في المدينة بأن من غير المعروف ما إذا كان القتلى الثلاثة من ركاب المروحية.

وقال شاهد عيان إنه رأى الطيار مصابا و ممددا فوق العشب ورأى ثلاثة أشخاص آخرين بين حطام الطائرة.

هذا ولم تندلع النيران في المروحية ولم يتضح ما إذا كان أحد متواجدا داخل المنزل.

إدارة الطيران الفيدرالية قالت بدورها إن المروحية أقلعت من مطار يبعد نحو ميل واحد فقط عن موقع الحادث.

المصدر: أسوشييتد برس

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