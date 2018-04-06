زلزال يضرب كاليفورنيا هو الأقوى منذ عقود

ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر منطقة جنوب كاليفورنيا ظهر الخميس هو الأعنف الذي تشهده المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ووقع الزلزال في منطقة تسمى جزر القناة قريب مدن بينها لوس أنجلس وفانتورا، حسب المسح الجيولوجي الأميركي.

ولم ترد أبناء عن وقوع ضحايا، لكن الشرطة وإدارة الإطفاء في المنطقة قالتا إنهما ستقومان بعمليات مسح لرصد أي أضرار مادية ناجمة عن الهزة الأرضية.

وأفادت تقارير صحية بأن السكان شعروا بالهزة لمدة 10 ثوان من دون ورود تحذيرات من وقوع تسونامي.

وكاليفورنيا معروفة بالزلازل، وفي عام 2014 تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.4 لكن أقواها كان عام 1981 بقوة ست درجات.